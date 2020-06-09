Все немецкие АЗС обязали установить зарядки для электромобилей

Власти Германии решили серьезно стимулировать продажи электромобилей. Кроме увеличения размера субсидии на покупку EV (до 9000 евро), вводится ещё одна норма – все АЗС должны будут иметь зарядные станции для "электричек".

Соответствующую норму предусматривает план по популяризации электрокаров, на который правительство Германии направит 2,5 млрд евро.

techrepublic.com

Согласно официальным данным, из 168 148 автомобилей, зарегистрированных в Германии в мае 2020-го, только 3,3% являются электромобилями; в прошлом же году доля электрокаров составила менее 2%. Эксперты считают, что одной из причин плохих продаж "электричек" является недостаточно развитая зарядная инфраструктура.

"Мы знаем, что в 97% случаев причина, по которой люди не покупают электромобили, заключается в охвате зарядок. Германия хочет решить эту проблему, донеся водителям, что любая АЗС для них всегда открыта", – заявил Reuters Диего Биаси, соучредитель и президент финансовой инвестиционной компании .Quercus Investment Partners Limited.

Как ожидается, в рамках этих планов число зарядок для электрокаров Германии в ближайшие годы будет доведено до не менее 70 000, сейчас же их насчитывается 27,7 тысяч. В то же время количество обычных АЗС на территории страны составляет на данный момент 14 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для электромобилей подготовили батарею, рассчитанную на ресурс в 2 000 000 км.