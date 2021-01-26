На видео показали единственный в мире бронированный Porsche 911

Подробный и увлекательный рассказ о самом необычном Porsche 911 за всю историю существования модели подготовили фаны марки в своем видео.

Ролик опубликован на станице That Nine Eleven Guy в Youtube. Поколение 996 культового Porsche 911 вероятно, наименее любимый среди поклонников и клиентов. Может быть, дело в фарах "яичницах", в надежности или в том, что он не имеет воздушного охлаждения, как его предшественники. Какой бы ни была причина, обычно он получает меньше всего любви из всех 911-х. Но представленный на видео экземпляр отличается от всех остальных.

Модель семейства 996 выпускалась с 1997 по 2005 год presse.porsche.de

Дело в том, что он… пуленепробиваемый, причем бронирование выполнено непосредственно компанией Porsche. Этот уникальный 996 Carrera, создан Porsche в середине 1990-х годов в единственном экземпляре по заказу одного из клиентов компании.

Автомобиль получил бронестекла толщиной 20 мм, которое были специально созданы для этого автомобиля. Единственное, что выдает необычные стекла – рамка толщиной 51 мм вокруг окон.

Единственный в мире пуленепробиваемый Porsche 911 находится в музее компании в Цуффенхаузене presse.porsche.de

Машина получила полный комплект доступных на то время опций, включая круиз-контроль, высококачественную аудиосистему, электрический привод сидений с подогревом и прочее. Единственное, чего по понятным причинам купе лишилось – люк в крыше. Для защиты обитателей салона были использованы кузовные панели из композитного материала Dyneema, который в пятнадцать раз прочнее стали. Но внешне машина выглядит как обычная 911 Carrera 996. Кузов способен выдержать огонь из пистолета калибра 9 мм, а также револьвера Magnum 44.

Масса автомобиля выросла с 1317 до 2722 кг. Под капотом машины располагается 3,4-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор мощностью 300 л.с., а его крутящий момент достигает 350 Нм. Автомобиль так и не был отправлен заказчику, и сегодня он радует посетителей фирменного музея Porsche в Цуффенхаузене.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американо-британская команда представила Porsche 911, переделанный в раллийный внедорожник, а компания Porsche отметила 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии.