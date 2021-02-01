На видео показали бронированный 'Гелендваген' нового поколения

В продаже в одном из немецких салонов по продаже эксклюзивных автомобилей предлагают приобрести бронированную версию внедорожника Mercedes-AMG G63 нового поколения.

Об этом сообщается на сайте компании. Автомобиль подготовлен подразделением Armored Guard на базе модели G63. Модель подготовлена получила уровень бронирования VR7, который предохраняет обитателей салона от стрелкового оружия калибра 7,62 и ручных гранат.

Под внешними панелями кузова находится стальные бронелисты, а многослойные стекла имеют прослойку из поликарбоната. Толщина стекла на задней двери достигает 50 мм. Интересно, что все боковые стекла снабжены электроприводом. Усиленное днище защищает от подрыва тротила и других взрывчатых веществ.

На автомобиле установили специальные пуленепробиваемые шины, позволяющие передвигаться даже при полной потере давления, а также особые усиленные диски. Специальная световая сигнализация установлена таким образом, что в выключенном состоянии ничто не привлекает внимание к машине.

В результате бронирования вес машины вырос с 1733 до 4300 кг. Естественно, что это не могло не сказаться на динамике, тем не менее автомобиль способен разгоняться до 220 км/ч. Стоимость автомобиля в Германии с учетом местных налогов составляет 511700 евро.

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