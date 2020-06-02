В Украине заметили крутой полицейский BMW за $73 000

В Украине засветился необычный полицейский автомобиль. Это очень крутая и далеко недешевая модель (от $43,8 тыс. до $73 тысяч) – новый кроссовер BMW X4.

Роскошного "баварца" со спецсигналами и в ливреи Нацполиции Украины засняли на видео под Киевом. Автомобиль при этом двигался с включенными синими и красными маячками.

Полицейский BMW X4 instagram.com/ukraine_cars

Когда авторы ролика поравнялись с полицейским авто, из его салона с ними поздоровался человек в полицейской форме.

Выглядит полицейский BMW X4 очень эффектно, однако, с большой долей вероятности, он является ненастоящим. Дело в том, что у автомобиля нет номерных знаков, что уже наталкивает на подозрения. Кроме того, патрульная полиция использует в основном Toyota Prius, Mitsubshi Outlander, Skoda Rapid и Renault Duster – премиальных авто в ее автопарке нет.

Не исключено, что BMW стилизовали под полицейское авто для съемок какого-то рекламного ролика или фильма, как когда-то было с Ford Mustang и даже Porsche Panamera.

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