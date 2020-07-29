На украинских АЗС замедлился рост цен на топливо

После зафиксированного роста цен на бензин и дизель в Украине розничная стоимость топлива на отечественных АЗС продолжает увеличиваться. Тем не менее, рост несколько замедлился.

По информации Encorr, средние цены на бензин и ДТ в Украине поднялись из-за роста цен АЗС эконом-сегмента, которые подняли стоимость топлива на 10-50 коп/литр. Всего же с конца июня 2020 года, когда был зафиксирован рост цен после их стремительного снижения (на фоне падения цен на нефть), топливо в Украине подорожало в среднем на 90 коп/литр.

Цены на топливо в Украине:

бензин А-92: 21,83 грн/литр

бензин А-95: 22,87 грн/литр

дизель: 22,30 грн/литр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отчитались о масштабном закрытии нелегальных АЗС и производств топлива в первом полугодии 2020-го.