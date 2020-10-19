На торги выставили культовый Nissan с минимальным пробегом

На одном из американских аукционов выставили на продажу культовый спорткар Datsun 240Z.

Об этом сообщается на сайте компании. Автомобиль был изготовлен в 1971 году и долгое время находился в частных коллекциях в США.

Кузов спорткара окрашен в красный оттенок Monte Carlo Red и украшен белыми полосами по бортам. 14-дюймовые колесные диски Series 1 "обуты" в современную резину Vredestein Sprint Classic, повторяющую рисунок шин 70-х годов.

Салон имеет черное виниловое покрытие. В комплектации модели есть напольные коврики с логотипами Datsun, накладки на пороги, радиоприемник Hitachi AM, деревянные руль и набалдашник рычага КП, кондиционер и другие опции.

Под капотом модели установлен 2,4-литровый рядный 6-цилиндровый мотор. Он развивает 150 л.с. при 5600 об/мин и 198 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Двигатель работает в паре с 4-ступенчатой "механикой", которая отправляет всю мощь мотора к задним колесам.

Этот экземпляр Datsun 240Z прошел полный курс реставрации, а на его одометре всего 50344 км. На сегодняшний день максимальная ставка составила $111000.

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