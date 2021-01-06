На тестах заметили рестайлинговый Skoda Kodiaq

В Германии проходят дорожные испытания обновленной версии популярного кроссовера Skoda Kodiaq.

Об этом сообщает портал Motor1. Дебютировавший в 2016 году флагманский кроссовер из Млада Болеслава был хорошо принят покупателями. Однако, с учетом жесткой конкуренции в сегменте, компания активно работает над рестайлиновой версией.

Прототип искусно замаскирован под модель актуального поколения motot1.com

Об этом свидетельствует искусно замаскированный прототип, за камуфляжем которого скрываются косметические изменения, запланированные для Kodiaq 2022 модельного года. На фары и задние фонари нанесены наклейки со знакомой графикой, чтобы заставить нас поверить в то, что светотехника не изменилась.

Новинка получит иную светотехнику и облицовку радиатора в стилистике модели Octavia motot1.com

Но на самом деле автомобиль получит новую светодиодную матричную оптику, хотя и сохранит "двухъярусное" расположение фар и фонарей. Задние фонари также будут отличаться рисунком, хотя их пока тщательно скрывают от посторонних глаз.

Для автомобиля предложат новые цвета и материалы отделки, а также расширенный ассортимент легкосплавных дисков motot1.com

В процессе рестайлинга автомобиль получит облицовку радиатора в стиле нового поколения модели Octavia, иные бампера, а также расширенный ассортимент легкосплавных дисков.

Задние фонари также будут отличаться рисунком, хотя их пока тщательно скрывают от посторонних глаз motot1.com

О гамме моторов для новинки информация отсутствует. Однако, с учетом того, что компания начала электрифицировать свои модели, то можно ожидать появления у Kodiaq гибридной версии.

В списке опций будет доступна новая мультимедийная система с расширенным функционалом и "облачным" сервисом skoda-storyboard.com

Также автомобиль получит обновленные в прошлом году информационно-развлекательные системы с расширенным функционалом, поддержкой Appla Car Play и Android Auto, а также "облачным" сервисом.

Можно ожидать появление в обновленной версии гибридной модификации motot1.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, позже в этом году ожидается дебют второго электрического кроссовера марки – купеобразного Enyaq GT, а в Австрии в электромобиль превратили гоночный болид Fabia R5.