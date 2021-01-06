На тестах заметили рестайлинговый Skoda Kodiaq

В Германии проходят дорожные испытания обновленной версии популярного кроссовера Skoda Kodiaq.

Об этом сообщает портал Motor1. Дебютировавший в 2016 году флагманский кроссовер из Млада Болеслава был хорошо принят покупателями. Однако, с учетом жесткой конкуренции в сегменте, компания активно работает над рестайлиновой версией.

Об этом свидетельствует искусно замаскированный прототип, за камуфляжем которого скрываются косметические изменения, запланированные для Kodiaq 2022 модельного года. На фары и задние фонари нанесены наклейки со знакомой графикой, чтобы заставить нас поверить в то, что светотехника не изменилась.

Но на самом деле автомобиль получит новую светодиодную матричную оптику, хотя и сохранит "двухъярусное" расположение фар и фонарей. Задние фонари также будут отличаться рисунком, хотя их пока тщательно скрывают от посторонних глаз.

В процессе рестайлинга автомобиль получит облицовку радиатора в стиле нового поколения модели Octavia, иные бампера, а также расширенный ассортимент легкосплавных дисков.

О гамме моторов для новинки информация отсутствует. Однако, с учетом того, что компания начала электрифицировать свои модели, то можно ожидать появления у Kodiaq гибридной версии.

Также автомобиль получит обновленные в прошлом году информационно-развлекательные системы с расширенным функционалом, поддержкой Appla Car Play и Android Auto, а также "облачным" сервисом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, позже в этом году ожидается дебют второго электрического кроссовера марки – купеобразного Enyaq GT, а в Австрии в электромобиль превратили гоночный болид Fabia R5.