На такси дешевле, чем купить авто? Украинец поделился опытом и спровоцировал дискуссию

Житель Киева Олег Ривтин поделился своим опытом передвижения на такси вместо личного автомобиля. По его подсчетам, услуги таксистов оказались дешевле, чем обслуживание собственной машины, однако с ним согласились далеко не все пользователи соцсетей.

Ривтин на своей странице в Facebook подсчитал, что за январь он потратил 4203 гривни (чтобы прочитать реакцию соцсетей, проскролльте до конца новости).

На такси дешевле, чем купить авто? Украинец поделился опытом Pixabay

"Я часто ездил с работы/на работу, с семьей в гости и на встречи. Эта сумма полностью удовлетворила потребность нашей семьи в автомобиле", – отметил житель столицы.

По мнению Олега, если откладывать потраченные средства на покупку среднего автомобиля за 20 тысяч долларов, ему придется копить около 10 лет. "Как только я куплю авто, мне нужно будет заправлять его, оплачивать парковку, платить за страховку, делать техническое обслуживание и рано или поздно ремонт", – подчеркнул Ривтин.

Из плюсов мужчина отметил, что на такси он может ехать в любом состоянии: сонный, уставший или выпивший, а также может работать, читать, смотреть видео. "Я не думаю, где ставить машину на ночь или на время встречи, как объехать пробку. Не нервничаю и не переживаю. Вот нам бы еще общественный транспорт нормальный и было совсем супер", – написал Ривтин.

Единственным преимуществом для его семьи в личном автомобиле Олег назвал поездки на дальние расстояния по Украине и в другие страны.

С ним согласились далеко не все пользователи соцсети, которых мужчина призвал к дискуссии по данной теме. Одни считают, что авто за 20 тысяч долларов – это дороговато и можно найти комфортную машину дешевле. Другие полагают, что доверять свою безопасность таксистам не стоит. Также пользователи добавили к минусам поездок на такси – сложность вызова в непогоду или час-пик.

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто Олег Ривтин/Facebook

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