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8 февраля • обновлено в 07:26
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На такси дешевле, чем купить авто? Украинец поделился опытом и спровоцировал дискуссию

2.1т
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Житель Киева Олег Ривтин поделился своим опытом передвижения на такси вместо личного автомобиля. По его подсчетам, услуги таксистов оказались дешевле, чем обслуживание собственной машины, однако с ним согласились далеко не все пользователи соцсетей.

Ривтин на своей странице в Facebook подсчитал, что за январь он потратил 4203 гривни (чтобы прочитать реакцию соцсетей, проскролльте до конца новости).

На такси дешевле, чем купить авто? Украинец поделился опытом

На такси дешевле, чем купить авто? Украинец поделился опытом

Pixabay

"Я часто ездил с работы/на работу, с семьей в гости и на встречи. Эта сумма полностью удовлетворила потребность нашей семьи в автомобиле", – отметил житель столицы.

По мнению Олега, если откладывать потраченные средства на покупку среднего автомобиля за 20 тысяч долларов, ему придется копить около 10 лет. "Как только я куплю авто, мне нужно будет заправлять его, оплачивать парковку, платить за страховку, делать техническое обслуживание и рано или поздно ремонт", – подчеркнул Ривтин.

Из плюсов мужчина отметил, что на такси он может ехать в любом состоянии: сонный, уставший или выпивший, а также может работать, читать, смотреть видео. "Я не думаю, где ставить машину на ночь или на время встречи, как объехать пробку. Не нервничаю и не переживаю. Вот нам бы еще общественный транспорт нормальный и было совсем супер", – написал Ривтин.

Единственным преимуществом для его семьи в личном автомобиле Олег назвал поездки на дальние расстояния по Украине и в другие страны.

С ним согласились далеко не все пользователи соцсети, которых мужчина призвал к дискуссии по данной теме. Одни считают, что авто за 20 тысяч долларов – это дороговато и можно найти комфортную машину дешевле. Другие полагают, что доверять свою безопасность таксистам не стоит. Также пользователи добавили к минусам поездок на такси – сложность вызова в непогоду или час-пик.

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Дискуссия о плюсах и минусах передвижения на такси и своем авто

Олег Ривтин/Facebook

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Место
Украина Киев
Тег
такси
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Я це прорахував ще в молодості. В Черкасах чудово працює громадський транспорт і, дякуючи раціональному плануванню, відсутні пробки.
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