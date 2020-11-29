На свалке нашли брошенный полицейский Mercedes G-Class

В Москве, Россия, на свалке машин МВД обнаружили полицейский Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль побывал в ДТП, однако ремонтировать его не стали – возможно, по финансовым соображениям.

Эксклюзивные фото опубликовал пользователь Instagram Sashenkov89. Как пишет news.drom, даже в "сытой Москве" таких внедорожников у полиции насчитываются единицы, и в основном их используют для сопровождения кортежей власть имущих.

Судя по изображениям, патрульный "Гелендваген" оказался на кладбище после серьезной аварии – у него практически полностью разрушена передняя часть, включая подкапотное пространство, а также отсутствует лобовое стекло. Ливрея с надписью "милиция" говорит о том, что внедорожник находится в таком состоянии уже как минимум 9 лет – с 2011 года российскую правоохранительную структуру переименовали в "полицию".

Автомобиль на фото относится к поколению W463 – такой "Гелендваген" выпускался в 1900-2018 годах.

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