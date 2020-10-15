На сколько в Украине хотят штрафовать за скрученный пробег на авто: названы суммы
За скрученный пробег на автомобилях в Украине хотят ввести штраф в размере от 3 400 до 34 000 грн. Такое наказание предусматривает законопроект №4039, который сейчас находится на рассмотрении в комитетах Верховной Рады.
Об этом сообщает сайт FirstGear. Согласно законопроекту, размер штрафа будет зависеть от характера махинации и обстоятельств, при котором было произведено вмешательство в одометр транспортного средства. В частности, документом предлагается введение следующих штрафов:
3400 грн – за отключение кабеля приборной панели или отсоединение троса спидометра.
8500 грн – за расхождение (уменьшение) показателей одометра с зафиксированными ранее в Едином государственном реестре, обнаруженное при регистрационных действиях или техническом контроле.
17 000 грн – за расхождение (уменьшение) показателей с зафиксированными ранее на таможне, обнаруженное при регистрации растаможенного автомобиля
34 000 грн – за предложение услуг по скручиванию пробега.
При этом отмечается, что в том случае, если владелец автомобиля не сможет объяснить происхождение скрученного пробега, штраф придется платить ему.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине продают автомобилю со скрученным пробегом даже на 2 млн км.