На сколько в Украине хотят штрафовать за скрученный пробег на авто: названы суммы

Виталий Сазонов Новости 14:00, 15.10.2020 Обновлено: 14:39, 15.10.2020

За скрученный пробег на автомобилях в Украине хотят ввести штраф в размере от 3 400 до 34 000 грн. Такое наказание предусматривает законопроект №4039, который сейчас находится на рассмотрении в комитетах Верховной Рады.

Об этом сообщает сайт FirstGear. Согласно законопроекту, размер штрафа будет зависеть от характера махинации и обстоятельств, при котором было произведено вмешательство в одометр транспортного средства. В частности, документом предлагается введение следующих штрафов:

  • 3400 грн – за отключение кабеля приборной панели или отсоединение троса спидометра.

  • 8500 грн – за расхождение (уменьшение) показателей одометра с зафиксированными ранее в Едином государственном реестре, обнаруженное при регистрационных действиях или техническом контроле.

  • 17 000 грн – за расхождение (уменьшение) показателей с зафиксированными ранее на таможне, обнаруженное при регистрации растаможенного автомобиля

  • 34 000 грн – за предложение услуг по скручиванию пробега.

При этом отмечается, что в том случае, если владелец автомобиля не сможет объяснить происхождение скрученного пробега, штраф придется платить ему.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине продают автомобилю со скрученным пробегом даже на 2 млн км.

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