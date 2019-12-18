На сколько деградируют батареи электромобилей за один год — исследование

Не секрет, что тяговые батареи электромобили с течением времени теряют свою максимальную емкость. Но насколько именно?

Чтобы разобраться с этим вопросом, компания Geotab провела исследование, изучив данные по 6300 электромобилям, которые эксплуатируются как в частных руках, так и корпоративных парках. Проведя необходимые подсчеты, эксперты установили, что в среднем аккумуляторы электромобилей деградируют примерно на 2,3% за один год, сообщает Quartz.

Деградация АКБ в среднем за год составляет 2,3% carscoops.com

Новости Электрический кроссовер Mercedes EQB показался на живых фото

Такая цифра являются вполне допустимой нормой и указывает на то, что батареи электрокаров "живут" не меньше, чем сами автомобили. Вопреки ранее ходившим слухам.

Специалисты подчеркнули, что на ресурс батареи влияет множество факторов, среди которых – система охлаждения АКБ. Для примера они привели два электромобиля, которые оба были выпущены в 2015 году – Tesla Model S и Nissan Leaf. У американского электрокара батарея теряла в год примерно 2,3% от первоначальной емкости, тогда как ресурс аккумулятора "японца" падал в среднем на 4,2%. В электрокарах "Тесла" используется система жидкостного охлаждения, тогда как в "Ниссанах" – пассивная система воздушного охлаждения.

Деградация АКБ в среднем за год составляет 2,3% carscoops.com

Кроме того, на батарею влияет и климат. Чем холоднее – тем меньше деградация, и наоборот – чем жарче, тем больше теряется емкость. Также свой негативный след оставляет частое использование быстрой зарядки, а частота зарядок, к удивлению многих, никак не сказывается на состоянии авто.

Однако в Geotab справедливо подчеркивают, что принимать их результаты за чистую монету не стоит, поскольку деградация батареи не является стабильным процессом: сначала падение ёмкости может быть незначительным, а спустя какое-то время резко увеличиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как избежать падения запаса хода электромобиля зимой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram