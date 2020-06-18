На съемках телепередачи разбили Lamborghini за 275 000 евро

Во время съемок 29-го сезона популярного автомобильного шоу Top Gear его ведущий Пэдди МакГиннесс попал в аварию на арендованном Lamborghini Diablo. Сама звезда, к счастью, не пострадала, а вот машине досталось изрядно.

Как сообщает autobild.de, ДТП произошло на дорогах Северного Йоркшира (Великобритания). Съемочная группа Top Gear проводила тест-драйв трёх легендарных суперкаров 90-х годов, Ferrari F40, Jaguar XJ220 и Lamborghini Diablo. И вот не повезло как раз последнему: находившийся за рулем "итальянца" ведующий Пэдди МакГиннесс потерял управление над машиной, вылетел с дороги и врезался в забор, вследствие чего автомобиль получил довольно серьезные повреждения (у суперкара отлетели передний и задний бамперы, а также повреждено заднее крыло).

Разбитый Lamborghini Diablo driven.co.nz

Чуть позже МакГиннесс опубликовал два коротких ролика в Instagram, в которых рассказал о неприятном инциденте и показывает фрагмент разбитой машины. Подробностей ведущий не раскрыл, но заявил. что в момент ДТП шел дождь, а его скорость составляла около 55 км/ч. Также 46-летний ведущий отшутился, мол, Lamborghini Diablo поступила с ним как жестокая любовница.

Пэдди МакГиннесс и разбитый суперкар metro.co.uk

Разбитый Lamborghini Diablo driven.co.nz

Отметим, что Lamborghini Diablo является очень мощным авто даже по меркам современности – отдача его 5,7-литрового V12 составляет 492 силы. За 11 лет производства (1990-2001) всего было выпущено почти 3000 единиц. этой модели. Средняя стоимость Диабло на аукционах – 275 тыс. евро.

Lamborghini Diablo .autobild.de

Lamborghini Diablo

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