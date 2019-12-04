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4 декабря • обновлено в 18:58
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На счастье: европецы разбили электромобили Tesla и Porsche

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Независимая организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов 12 новых авто, включая электромобили Tesla и Porsche.

Об этом сообщает пресс-служба Euro NCAP. Испытаниям подверглись 12 автомобилей. Из них 8 получили максимальную оценку "5 звезд" – Audi Q7, Ford Kuga, Ford Mondeo, Porsche Taycan, Renault Captur, Skoda Octavia, Subaru Forester и Tesla Model X.

Euro NCAP провел очередную серию краш-тестов

Euro NCAP провел очередную серию краш-тестов

euroncap.com

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Хорошисты и отличники: подробности новых краш-тестов Euro NCAP
Краш-тесты Euro NCAP 2019: Tesla Model X

Краш-тесты Euro NCAP 2019: Tesla Model X

euroncap.com

Французский кроссовер Peugeot 2008 завоевал "5 звезд" с опционным пакетом систем безопасности, а вот стандарная версия немного недотянула и получила "4 звезды".

Обновленный дуэт VW Sharan и SEAT Alhambra удостоился "4 звезд", а рестайлинговый Jeep Renegade присудили "3 звезды".

Испытатели отметили очень высокий уровень безопасности электрического кроссовера Tesla Model X, набравшего по результатам фронтального краш-теста 98 процентов из 100 возможных. Кроме того, кроссовер продемонстрировал высокий результат (94%) за системы активной безопасности. Кстати, аналогичные высокие результаты в этой категории ранее показал и седан Tesla Model 3.

Пристальное внимание испытателей привлек электрический спорткар Porsche Taycan. Производители из Зиндельфингена не зря получают свои высокие зарплаты. В частности, за фронтальный краш-тест новинка получила 85% рейтинга, а за системы активной безопасности – 73%.

Краш-тесты Euro NCAP 2019: Porsche Taycan

Краш-тесты Euro NCAP 2019: Porsche Taycan

euroncap.com

Skoda Octavia, Renault Captur, Ford Kuga и Audi Q7 получили одинаково хорошие результаты, каждый в своем классе. Для Peugeot 2008 предлагается пакет Safety Plus, в который входят дополнительные датчики, обеспечивающие работу электронных систем безопасности. Они позволили новинке получить максимальные "5 звезд", но без этого пакета добиться аналогичной оценки не удалось.

Краш-тесты Euro NCAP 2019: Ford Mondeo

Краш-тесты Euro NCAP 2019: Ford Mondeo

euroncap.com

Новый Subaru Forester не только хорошо справился с тестами, но подтвердил свои достоинства семейного автомобиля, продемонстрировав высокие результаты в рейтинге защиты детей.

Volkswagen Sharan и SEAT Alhambra всегда показывали хорошие результаты. В процессе модернизации в концерне VW добавили систему автономного экстренного торможения и установили ограничители нагрузки на ремни безопасности для задних пассажиров. Кроме того, минивены идеально подходят в качестве семейного авто благодаря удобству установки детских кресел i-Size и опционным бустерам.

Краш-тесты Euro NCAP 2019: VW Sharan

Краш-тесты Euro NCAP 2019: VW Sharan

euroncap.com

Михель ван Ратинген, Генеральный секретарь Euro NCAP, поздравил всех участников тестов, получивших 5-звездочный рейтинг за высокие оценки, особо отметив результаты Tesla. Также он отметил компании Ford и Volkswagen, которые активно внедряют современные системы безопасности на моделях-"долгожителях".

Как писал ранее OBOZREVATEL,

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Нидерланды
Теги
Euro NCAP Tesla Porsche Peugeot Volkswagen Seat Audi Jeep Ford Renault Subaru Skoda
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