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26 марта • обновлено в 13:24
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Самый обычный ВАЗ-2102 ушёл к новому владельцу за $18 000

1.8т
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В отличие от постсоветских стран, в Европе и США существует настоящий рынок ретро автомобилей. Там старым машинам действительно знают цену.

Яркий тому пример – ВАЗ-2102, который недавно продали в Масачусетсе (штат США) за внушительную сумму. Автомобиль выставили на eBay, и после нескольких дней торгов (они закончились 25 марта), старую "двойку" отдали в конечном счете за $18 295.

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

Такие деньги новый владелец заплатил за автомобиль 1978 года выпуска, который за свои 42 года жизни проехал всего 27 936 км. Фотографии же говорят о том, что состояние у этого ВАЗа – идеальное.

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

Вместе с автомобилем прежний хозяин отдал оригинальный ремкомплект и аптечку времен СССР.

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

Интересно, что в Штаты автомобиль привезли из России – на это указывают номера Волгоградской области РФ. И, как видно, доставка была проделана не зря: в странах СНГ и Украине подобный автомобиль, даже несмотря на состоянии и пробег, можно продать в лучшем случае за 5-7 тыс. долларов.

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ВАЗ-2102 за 18 200 долларов

ebay.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что BMW 7, которая находится в капсуле на консервации вот уже как 23 года, выставили на продажу. Продают её в Германии.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
ВАЗ Лада Lada ретро б/у автомобиль
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