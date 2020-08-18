На родине Daewoo Nexia будут выпускать электромобили по $3000

В Узбекистане при поддержке Китая будут выпускаться очень дешевые электромобили. Под новое производство уже строится завод, запуск машин в серию намечен на 2021 год.

Как сообщает узбекская редакция журнала Forbes, вместе с партнерами из Поднебесной проект реализовывает фирма "Шаффоф омад саноат" – это крупнейшее бизнес-объединение Германии, которое открыло свое представительство в Узбекистане буквально в июле этого года.

Новый завод будет находиться в городе Коканд, его площадь составит 30 000 кв. км. В предприятие инвестируют 30 млн, из которых $24 млн выделит китайская сторона.

Интересно, что электромобили планируют продавать по 3000 долларов за штуку. Это довольно немного, поэтому, скорее всего, речь идет не о полноценных автомобилях, а мотоколясках, "одетых" кузова и оснащенных автомобильными органами управления (на заглавном фото). Такие транспортные средства пользуются большим спросом в Поднебесной.

Помимо рынка самого Узбекистана, планируются поставки продукции на экспорт.

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