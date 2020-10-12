На продажу выставили ЗАЗ "Таврия" с шасси от BMW и мотором V8

Виталий Сазонов Новости 14:00, 12.10.2020

В Украине выставили на продажу очень необычную ЗАЗ-1102 "Таврия". Она представляет собой спорткар с полностью переделанной техникой и не имеет ничего общего с гражданским хетчем.

Объявление о продаже эксклюзива появилось на сайте RST. Как отмечает владелец, машина была "заточена" под дрифт, и от самой "Таврии" у нее осталось лишь название и, собственно, кузов.

"Таврия" шасси и мотором BMW.
rst.ua

В основе этого ЗАЗа лежит платформа BMW, а за движение отвечает баварский 4,0-литровый V8 мощностью 286 л.с. Внутри установлен спортивные "ковши" и каркас безопасности.

"Таврия" шасси и мотором BMW.
rst.ua
"Таврия" шасси и мотором BMW.
rst.ua

Внешне о принадлежности к BMW свидетельствуют колеса – это фирменные диски баварской марки, которые она устанавливала на свои авто в 1990-х годах.

"Таврия" шасси и мотором BMW.
rst.ua

Продают заряженную "Таврию" за 8 300 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине появился новейший электрический купе-кроссовер Audi.

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