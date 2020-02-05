ВАЗ-2109 без пробега оценили в немалые деньги

В Казахстане выставили на продажу эксклюзивную Lada. Речь идет о 19-летнем ВАЗ-21099, у которого, по сути, нет пробега.

Согласно информации kolesa.kz, на одометре этого ВАЗ-21099 всего 1024 км пробега. Отсюда и стоимость приличная – автомобиль оценили в 15 000 долларов (в пересчёте с местной валюты), при том, что среднерыночная стоимость подержанной "девятки" составляет 1700 долларов.

ВАЗ-21099 без пробега kolesa.kz

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Тем не менее, даже за такую цену "девятка" похоже, уже обрела нового владельца: на момент написания этой заметки объявление уже было неактивно, из чего можно сделать вывод, что машину продали.

ВАЗ-21099 без пробега kolesa.kz

Указывается, что автомобиль был привезен в Казахстан на автовозе в 2001 году, и с тех пор он бережно хранился в тёплом гараже. И фотографии это подтверждают: ВАЗ выглядит как новый.

ВАЗ-21099 без пробега kolesa.kz

ВАЗ-21099 без пробега kolesa.kz

ВАЗ-21099 без пробега kolesa.kz

ВАЗ-21099 без пробега kolesa.kz

Владелец отметил, что уникальный экземпляр ориентирован на богатого покупателя, который ездит на Toyota Camry, Mercedes или Lexus. Словом, он предназначена "для коллекции и ностальгии".

ВАЗ-21099 без пробега kolesa.kz

Под капотом ВАЗ-21099 – атмосферный мотор мощностью около 80 сил (120 Нм), состыкованный с 5-ступенчатой МКПП и передним приводом.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Полтавской области обнаружили старую Волгу без пробега.

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