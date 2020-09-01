На продажу выставили украинский спорткар ZAZerati

Виталий Сазонов Новости 09:26, 1.09.2020 Обновлено: 09:46, 1.09.2020

В Украине выставили на продажу самодельный спорткар отечественной разработки ZAZerati. Как несложно догадаться из названия машины, построен он на базе модели Запорожского автозавода.

А именно, в основу лег знаменитый "горбытый Запорожец" ЗАЗ-965. Как пишет Top Gir, владелец вложил в автомобиль много сил и средств, однако дешевой машиной не назовешь.

Зазерати, который продают за 7500 долларов.
Фото: topgir.com.ua

За ZAZerati продавец просит 7500 долларов – для сравнения, за эти деньги сейчас можно пригнать неплохое авто из Европы или же присмотреть "биток" из США. В свою очередь переделанный ЗАЗ может похвастать расширенным обвесом, кожаным салоном (хотя не исключено, что это кожзам), спойлером на крышке багажника и литыми дисками.

Зазерати, который продают за 7500 долларов.
Фото: topgir.com.ua
Зазерати, который продают за 7500 долларов.
Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве неожиданно заметили автомобиль французской полиции.

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