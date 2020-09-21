Редкий Porsche ржавел в сарае 25 лет: сейчас его выставили на продажу

В сети выставили на продажу редкий Porsche 911S 1967 года. Машина пребывает в плохом состоянии, а все потому, что у нее непростая судьба – на протяжении 25 лет она стояла заброшенной в сарае.

Объявление о продаже спорткара размещено на онлайн-аукционе Bring A Trailer.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу. Фото: bringatrailer.com

В объявлении отмечается, что "Порше" оставили в сарае еще в 1993 году. В 2018 году автомобиль случайно обнаружили, он попал к новым хозяевам, однако с тех пор ничего не изменилось – покинутый 911-й так и не привели в порядок.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу. Фото: bringatrailer.com

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу. Фото: bringatrailer.com

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу. Фото: bringatrailer.com

Мало того, что спорткар выглядит плохо эстетически (очень много ржавчины и гнили), он еще и не на ходу – в машине отсутствуют некоторые компоненты и ключи. Впрочем, основные агрегаты – двигатель, коробка передач и даже колеса – сохранились. В комплект также входят различные инструменты, запасное колесо и домкрат.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу. Фото: bringatrailer.com/

Оснащен автомобиль 2,0-литровым оппозитным мотором на 160 л.с. с двумя карбюраторами и 5-ступенчатой МКПП. Также у него виниловый салон, рулевое колесо с деревянным ободом, плюс стереосистема и кондиционер, которые установил прежний владелец.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу. Фото: bringatrailer.com

Желающему вернуть немецкую легенду на дороги предлагается купить Porsche 911S 1967 за 18 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы назвали б/у авто, которые служат вечно.