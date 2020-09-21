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Редкий Porsche ржавел в сарае 25 лет: сейчас его выставили на продажу

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
4,6 т.
Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу. Источник: bringatrailer.com

В сети выставили на продажу редкий Porsche 911S 1967 года. Машина пребывает в плохом состоянии, а все потому, что у нее непростая судьба – на протяжении 25 лет она стояла заброшенной в сарае.

Объявление о продаже спорткара размещено на онлайн-аукционе Bring A Trailer.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу.

В объявлении отмечается, что "Порше" оставили в сарае еще в 1993 году. В 2018 году автомобиль случайно обнаружили, он попал к новым хозяевам, однако с тех пор ничего не изменилось – покинутый 911-й так и не привели в порядок.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу.
Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу.
Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу.

Мало того, что спорткар выглядит плохо эстетически (очень много ржавчины и гнили), он еще и не на ходу – в машине отсутствуют некоторые компоненты и ключи. Впрочем, основные агрегаты – двигатель, коробка передач и даже колеса – сохранились. В комплект также входят различные инструменты, запасное колесо и домкрат.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу.

Оснащен автомобиль 2,0-литровым оппозитным мотором на 160 л.с. с двумя карбюраторами и 5-ступенчатой МКПП. Также у него виниловый салон, рулевое колесо с деревянным ободом, плюс стереосистема и кондиционер, которые установил прежний владелец.

Заброшенный Porsche 911S, который сейчас выставили на продажу.

Желающему вернуть немецкую легенду на дороги предлагается купить Porsche 911S 1967 за 18 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы назвали б/у авто, которые служат вечно.

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