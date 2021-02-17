На продажу выставили пикап Элвиса Пресли

На аукцион GAA classic выставили пикап GMC 1967 года, который принадлежал Элвису Пресли. Его цену пока не объявили.

Этот автомобиль и еще два пикапа Элвис приобрел в том же 1967 году для своего ранчо в Миссисипи. Все они отличались цветом. В данном случае у нас вариант с зеленым корпусом. Об этом сообщили на сайте GAA classic.

У машины отреставрированная рама, кузов в отличном состоянии и без коррозии, а салон находится в первозданном виде. Также демонтировался двигатель, но в нем ничего не меняли.

Пробег проверить невозможно, хотя указывается более 133 000 километров. Автомобиль имеет задний привод и грузоподъемность 0,5 тонны. Под капотом 4,1-литровая "шестерка". В описании автомобиля отмечается, что пикап ездит, и очень даже хорошо.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на аукционе Bonhams на продажу выставили редкую версию Porsche 911, которая принадлежала Диего Марадоне. Его стоимость больше, чем 5 миллионов гривен.

Автомобиль имеет 3,6-литровый двигатель на 250 л.с. с воздушным охлаждением. Porsche успел преодолеть 120 000 км и находится в хорошем состоянии.