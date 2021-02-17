На продажу выставили пикап Элвиса Пресли

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
2,6 т.
GMC

На аукцион GAA classic выставили пикап GMC 1967 года, который принадлежал Элвису Пресли. Его цену пока не объявили.

Этот автомобиль и еще два пикапа Элвис приобрел в том же 1967 году для своего ранчо в Миссисипи. Все они отличались цветом. В данном случае у нас вариант с зеленым корпусом. Об этом сообщили на сайте GAA classic.

Задняя часть GMC

У машины отреставрированная рама, кузов в отличном состоянии и без коррозии, а салон находится в первозданном виде. Также демонтировался двигатель, но в нем ничего не меняли.

Пробег проверить невозможно, хотя указывается более 133 000 километров. Автомобиль имеет задний привод и грузоподъемность 0,5 тонны. Под капотом 4,1-литровая "шестерка". В описании автомобиля отмечается, что пикап ездит, и очень даже хорошо.

салон пикапу

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на аукционе Bonhams на продажу выставили редкую версию Porsche 911, которая принадлежала Диего Марадоне. Его стоимость больше, чем 5 миллионов гривен.

Автомобиль имеет 3,6-литровый двигатель на 250 л.с. с воздушным охлаждением. Porsche успел преодолеть 120 000 км и находится в хорошем состоянии.

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