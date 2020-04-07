Главная Новости
7 апреля • обновлено в 17:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Продаётся новая Лада, которая умерла еще 2 года назад

454
Читать материал на украинском

Российский седан Lada Priora не выпускается уже почти как 2 года, тем не менее, в продаже появился как раз такой автомобиль. Он абсолютно новый и не имеет пробега.

Продают необычную Приору дагестанском городе Хасавюрт. Согласно объявлению, на одометре автомобиля – всего 46 км. Причем это одна из последних выпущенных "Приор" – она сошла с конвейера в 2018 году (модель находилась в производстве с марта 2007 по июль 2018 года).

Lada Priora без пробега

Lada Priora без пробега

auto.ru

Владелец уверяет, что Ладой никогда не пользовались, её даже не ставили на учёт. А чтобы пробег не увеличивался, седан сфотографировали для объявления в гараже. Сиденья до сих пор покрыты заводской плёнкой.

Lada Priora без пробега

Lada Priora без пробега

auto.ru

Комплектация машины – Comfort Multimedia, такая Lada Priora оснащена 106-сильным мотором объемом 1.6 и 5-ступенчатой "механикой". В 2018 году новой с завода она стоила 8800 долларов, тогда как данный экземпляр предлагается чуть больше, чем за 9900 долларов. К слову, за аналогичную сумму сейчас можно купить новый (и более качественный) Renault Sandero.

Lada Priora

Lada Priora

autoreview

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали гибрид Лады Нивы и Гелендвагена.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
Лада ВАЗ ретро б/у автомобиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги