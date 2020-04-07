Продаётся новая Лада, которая умерла еще 2 года назад

Российский седан Lada Priora не выпускается уже почти как 2 года, тем не менее, в продаже появился как раз такой автомобиль. Он абсолютно новый и не имеет пробега.

Продают необычную Приору дагестанском городе Хасавюрт. Согласно объявлению, на одометре автомобиля – всего 46 км. Причем это одна из последних выпущенных "Приор" – она сошла с конвейера в 2018 году (модель находилась в производстве с марта 2007 по июль 2018 года).

Lada Priora без пробега auto.ru

Владелец уверяет, что Ладой никогда не пользовались, её даже не ставили на учёт. А чтобы пробег не увеличивался, седан сфотографировали для объявления в гараже. Сиденья до сих пор покрыты заводской плёнкой.

Lada Priora без пробега auto.ru

Комплектация машины – Comfort Multimedia, такая Lada Priora оснащена 106-сильным мотором объемом 1.6 и 5-ступенчатой "механикой". В 2018 году новой с завода она стоила 8800 долларов, тогда как данный экземпляр предлагается чуть больше, чем за 9900 долларов. К слову, за аналогичную сумму сейчас можно купить новый (и более качественный) Renault Sandero.

Lada Priora autoreview

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали гибрид Лады Нивы и Гелендвагена.

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