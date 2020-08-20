На продажу выставили мотоцикл ведущих Top Gear

Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд владели одним и тем же мотоциклом.

На аукцион Charterhouse выставили спортивный мотоцикл Ducati 851. Торги пройдут в конце августа. Транспортное средство интересно тем, что байком владели бывшие ведущие Top Gear.

Джеймс Мэй купил мотоцикл в 1991 году. Через какое-то время он продал его Ричарду Хаммонду. Значит, в родословной транспортного средства оказались сразу два ведущих легендарного автомобильного шоу, что повышает ценность конкретного Ducati.

По предварительным оценкам, за этот красный Ducati 851 могут выручить до $16 000. Байк оснащен 851-кубовым мотором, который выдаёт 93 л.с.

Ducati 851 сохранился в хорошем состоянии. Фото: charterhouse-bikes.com

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал о старте продаж украинского электрического мотоцикла, подготовленного для езды по бездорожью. Транспортное средство очень популярно в Европе и Америке.

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