На продажу выставили купе Maybach Муаммара Каддафи

Голландский салон по продаже эксклюзивных автомобилей Auto Leitner выставил на продажу уникальный купе Maybach, приобретенный ливийским лидером – генералом Каддафи.

Об этом сообщает сайт компании. В 2010 году небольшое ателье Xenatec начало проект по созданию купе на базе роскошного лимузина Maybach. Автомобиль получил новый двухдверный кузов и элегантный силуэт.

Xenatec Maybach 57S Coupe планировалось изготовить тиражом 100 экземпляров autoleitner.nl

Xenatec Maybach 57S Coupe планировалось изготовить тиражом 100 экземпляров, но реально было построено только 8 (по другим данным, 6). Автомобиль под номером 004 был приобретен по заказу ливийского лидера, генерала Муаммара Каддафи. Но, в связи с гибелью последнего в 2011 году, машина так и осталась в Европе. Этим объясняется минимальные показания одометра – всего 2300 км. По данным продавца, этот экземпляр купе имеет самый маленький пробег среди всех известных машин этой модели.

Автомобиль под номером 004 был приобретен по заказу ливийского лидера, генерала Муаммара Каддафи autoleitner.nl

На одометре купе всего 2300 км autoleitner.nl

Под капотом купе располагается 6-литровый V12, развивающий 640 л.с., который позволяет разогнать 2,7-тонную машину до 250 км/ч.

Под капотом купе располагается 6-литровый V12, развивающий 640 л.с. autoleitner.nl

Автомобиль получил все возможные для заказа опции, включая холодильних с минибаром, телефон, CD/DVD-плеер с чейнджером, подогрев руля и многое другое.

Салон отделан высококачественной кожей с контрастными вставками autoleitner.nl

Для задних пассажиров предусмотрено два удобных индивидуальных кресла autoleitner.nl

Автомобиль получил все возможные для заказа опции, включая холодильник и минибар autoleitner.nl

Развлекать водителя и его спутников будет мультимедийная система с CD|/DVD-плеером и чейнджером autoleitner.nl

В 2011 году Xenatec оценил купе 675 тысяч евро, что втрое превышало стоимость базового седан Maybach 57S. Сегодня за автомобиль просят 961950 евро с учетом местных налогов, что составляет $1,16 млн с учетом нынешнего обменного курса.

Сегодня за Xenatec Maybach 57S Coupe просят 961950 евро с учетом местных налогов, что составляет $1,16 млн с учетом нынешнего обменного курса autoleitner.nl

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили кабриолет Джона Кеннеди и лимузин Гарри Трумэна.