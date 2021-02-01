На продажу выставили купе Maybach Муаммара Каддафи

Голландский салон по продаже эксклюзивных автомобилей Auto Leitner выставил на продажу уникальный купе Maybach, приобретенный ливийским лидером – генералом Каддафи.

Об этом сообщает сайт компании. В 2010 году небольшое ателье Xenatec начало проект по созданию купе на базе роскошного лимузина Maybach. Автомобиль получил новый двухдверный кузов и элегантный силуэт.

Xenatec Maybach 57S Coupe планировалось изготовить тиражом 100 экземпляров, но реально было построено только 8 (по другим данным, 6). Автомобиль под номером 004 был приобретен по заказу ливийского лидера, генерала Муаммара Каддафи. Но, в связи с гибелью последнего в 2011 году, машина так и осталась в Европе. Этим объясняется минимальные показания одометра – всего 2300 км. По данным продавца, этот экземпляр купе имеет самый маленький пробег среди всех известных машин этой модели.

Под капотом купе располагается 6-литровый V12, развивающий 640 л.с., который позволяет разогнать 2,7-тонную машину до 250 км/ч.

Автомобиль получил все возможные для заказа опции, включая холодильних с минибаром, телефон, CD/DVD-плеер с чейнджером, подогрев руля и многое другое.

В 2011 году Xenatec оценил купе 675 тысяч евро, что втрое превышало стоимость базового седан Maybach 57S. Сегодня за автомобиль просят 961950 евро с учетом местных налогов, что составляет $1,16 млн с учетом нынешнего обменного курса.

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