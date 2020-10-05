На продажу выставили идеальный Mercedes W124 с пробегом 1,4 млн км

В Италии выставили на продажу интересный экземпляр подержанного Mercedes-Benz W124. За несколько десятилетий универсал проехал немалые 1 миллион 138 тысяч км, при этом он отлично сохранился.

"Мерседес" выглядит идеально как снаружи, так и внутри (на кузове есть лишь небольшие царапины). Технически он полностью исправен и обслужен (в частности, недавно был проведен ремонт подвески). Как следует из объявления, размещенного на сайте Autoscout24, автомобиль был выпущен в 1991 году, и за 29 лет свой жизни он сменил лишь 3-х владельцев. Последний хозяин у "124-го" – с 1998 года, он регулярно ухаживает и следит за универсалом. Именно поэтому автомобиль визуально выглядит так, будто проехал лишь 150-200 тыс. км.

Одометр показывает 138 103 км (из-за особенностей счетчика), однако реальный пробег универсала действительно составляет 1,38 млн км. Такое количество километров автомобиль намотал на родном 2,5-литровом дизеле отдачей 126 л.с. и 231 Нм, состыкованным с 5-ступенчатую механической коробкой передач.

Отмечается, что в серьезные ДТП автомобиль не попадал. Отдают уникальный экземпляр за 5 900 евро.

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