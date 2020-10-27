На продажу выставили VW Golf 1980 года с реальным пробегом 1200 км

В сети выставили на продажу коллекционный Volkswagen Golf Mk1. Машина была выпущена еще в 1980 году, и за прошедшие 40 лет она проехала лишь 1200 км.

Продает ретро-кар с невероятно маленьким пробегом британский аукционный дом Silverstone Auctions. Как следует из описания, автомобиль сменил за все время лишь двух владельцев, которые, по сути, им не пользовались. Первый хозяин купил хетчбэк в качестве запасного авто и бережно хранил его в гараже.

VW Golf I с пробегом 1200 км silverstoneauctions.com

В 1999 году VW Golf перешел к новому владельцу. Это был коллекционер, который решил сберечь автомобиль в первозданном виде. Тогда же "капсула времени" прошла свой первый ТО и впервые была поставлена на учет.

VW Golf I с пробегом 1200 км silverstoneauctions.com

VW Golf I с пробегом 1200 км silverstoneauctions.com

Именно поэтому "Гольф" дожил до наших дней в идеальном состоянии. Как отмечает продавец, у него даже сохранился запах новой машины.

VW Golf I с пробегом 1200 км silverstoneauctions.com

VW Golf I с пробегом 1200 км silverstoneauctions.com

У данного экземпляра правое расположение руля и двухцветный велюровый салон, под капотом установлен 1,5-литровый дизельный двигатель на 50 л.с. и 80 Нм, состыкованный с 4-ступенчатой ​​механической коробки передач. Мощность и, соответственно, динамика автомобиля те же, что были и 40 лет назад: отметку в 100 км/ч он преодолевает за 19 секунд.

VW Golf I с пробегом 1200 км silverstoneauctions.com

VW Golf I с пробегом 1200 км silverstoneauctions.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили Mercedes E-Class 2010 года с пробегом 1 млн км. Машину продают за довольно небольшие деньги.