На продажу выставили "биток" VW Passat с "неприличными" повреждениями

На американском аукционе Copart выставили на торги необычный "биток". Volkswagen Passat 2013 года выпуска (кузов B7) привлек внимание нетипичностью повреждений – машина не была в ДТП и не пострадала от потопа, она стала жертвой вандализма. Судя по всему, автомобиль был "затотален" девушкой или женой владельца за измену.

Об этом свидетельствует характер нанесенных повреждений, пишет auto.24tv.ua. Как видно на фото, на машине нарисовали неприличные рисунки, при этом сам кузов местами помят, а окна – разбиты. Кроме того, на автомобиль вылили краску, а светлый кожаный салон изрезали острым предметом.

Самые заметные повреждения - неприличные рисунки на кузове copart.com

Утверждается, что необычным Passat B7 уже заинтересовались украинские перекупщики. Они предлагают полностью перекрасить машину или же пойти по более простому пути – оклеить его пленкой. Впрочем, только этим дело не ограничится: седан также нуждается в кузовном ремонте и замене салона.

Причем эти рисунки нанесены по всему периметру copart.com

Также у авто разбиты окна copart.com

И облит краской мотор со стеклом copart.com

Отметим, что VW Passat B7 из американских аукционов является одной из самых популярных позиций на украинской вторичке. В США поврежденные седаны покупают в среднем за 2 500 – 4000 долларов, а уже в Украине их восстанавливают и продают за $9 000 – 15 000.

Спереди у автомобиля порезали сиденья. copart.com

И сзади тоже copart.com

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