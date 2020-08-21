На продажу выставили "биток" BMW с очень необычным повреждением

Виталий Сазонов Новости 11:00, 21.08.2020

В США выставили на продажу необычный "биток". Гибридный седан BMW 5 2014 года выпуска практически не имеет повреждений за исключением одного – в задней части машины торчит бревно, которое насквозь пробило его кузов.

Лот разместил аукцион IAAI, который занимается торговлей машин страховых компаний.

"Биток" с необычными повреждениями.
Фото: iaai.com

В целом этот BMW выглядит неплохо, однако ствол дерева явно "портит картину". Как видно, бревно залетело под колесную арку автомобиля, а вышло уже в его салоне – внутрь оно продвинулось примерно на полметра. Как такое могло произойти, неясно.

"Биток" с необычными повреждениями.
Фото: iaai.com

Машина находится в штате Теннесси, ее пробег – 120 900 миль (194 тыс. км). "Пятерка" оснащена плагин-гибридной установкой с 3.0 мотором в основе. Салон седана отделан светлой кожей.

"Биток" с необычными повреждениями.
Фото: iaai.com
"Биток" с необычными повреждениями.
Фото: iaai.com
"Биток" с необычными повреждениями.
Фото: iaai.com
"Биток" с необычными повреждениями.
Фото: iaai.com
"Биток" с необычными повреждениями.
Фото: iaai.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что неизвестный купил на американском аукционе "биток" с пробегом 1,3 млн км.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Часть диссертации Шкарлета оказалась плагиатом с российских источников – исследователи

Сколько зарабатывают и как живут белорусы и украинцы: аналитик развенчал миф

В Украине расширили "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны карантина: список по областям

Договориться с Россией не получится

На Донбассе умер террорист "ДНР", приближенный к "Гиви". Фото