На продажу выставили 'биток' BMW с очень необычным повреждением

В США выставили на продажу необычный "биток". Гибридный седан BMW 5 2014 года выпуска практически не имеет повреждений за исключением одного – в задней части машины торчит бревно, которое насквозь пробило его кузов.

Лот разместил аукцион IAAI, который занимается торговлей машин страховых компаний.

"Биток" с необычными повреждениями. Фото: iaai.com

В целом этот BMW выглядит неплохо, однако ствол дерева явно "портит картину". Как видно, бревно залетело под колесную арку автомобиля, а вышло уже в его салоне – внутрь оно продвинулось примерно на полметра. Как такое могло произойти, неясно.

"Биток" с необычными повреждениями. Фото: iaai.com

Машина находится в штате Теннесси, ее пробег – 120 900 миль (194 тыс. км). "Пятерка" оснащена плагин-гибридной установкой с 3.0 мотором в основе. Салон седана отделан светлой кожей.

"Биток" с необычными повреждениями. Фото: iaai.com

"Биток" с необычными повреждениями. Фото: iaai.com

"Биток" с необычными повреждениями. Фото: iaai.com

"Биток" с необычными повреждениями. Фото: iaai.com

"Биток" с необычными повреждениями. Фото: iaai.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что неизвестный купил на американском аукционе "биток" с пробегом 1,3 млн км.

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