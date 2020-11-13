На продажу выставили 2-летний VW Polo с впечатляющим пробегом

В Нидерландах выставили на продажу необычный VW Polo. Машина удивила сочетанием возраста и пробега: ей всего 2 года, и за прошедшее время она проехала почти 280 000 км.

Как пишет Autoblog.nl, хетчбэк практически новый, и мало какой автомобиль 2018 года выпуска может похвастать среднегодовым пробегом 140 000 км.

VW Polo 2018, который за 2 года проехал 280 000 км autoblog.nl

Отмечается, что выставленный на продажу Фольксваген – одна из самых простых модификаций. У него упрощенные колесные диски и отсутствует светодиодная оптика. Под капотом установлен дизельный двигатель.

VW Polo 2018, который за 2 года проехал 280 000 км autoblog.nl

VW Polo 2018, который за 2 года проехал 280 000 км autoblog.nl

Владелец оценили автомобиль в 8 950 евро, что для самого последнего поколения VW Polo, коим и является этот экземпляр, не так уж много.

VW Polo 2018, который за 2 года проехал 280 000 км autoblog.nl

VW Polo 2018, который за 2 года проехал 280 000 км autoblog.nl

VW Polo 2018, который за 2 года проехал 280 000 км autoblog.nl

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