На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с сыном Героя Небесной сотни: подробности и фото

В субботу, 14 декабря, в селе Большая Каменка на Ивано-Франковщине в результате ДТП ушел из жизни 23-летний сын Героя Небесной сотни Игоря Ткачука, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.

Парня, ехавшего на велосипеде, сбил местный житель, 33-летний водитель Аudi А6. Об этом сообщает сайт "Галка".

По данным полиции, виновником аварии является водитель Аudi А6, который ехал по неосвещенному участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия.

Также правоохранителями установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с сыном Героя Небесной сотни facebook.com/frankivsk.police

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с сыном Героя Небесной сотни facebook.com/frankivsk.police

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом произошло страшное ДТП. Жертву разорвало на части.

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