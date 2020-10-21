На полицейский Mercedes внезапно повесили логотип Volkswagen

Журналисты голландского сайта autoblog.nl обратили внимание на интересную деталь, которую они обнаружили на одном из автомобилей полиции Нидерландов. А именно, оказалось, что на патрульном фургоне красовался логотип совершенно другой марки – той, к которой сама машина не имеет никакого отношения.

Как пишет autoblog, при просмотре одного из видео YouTube-канала Emergency Responses (этот канал специализируется на том, что снимает автомобили различных европейских спецслужб на улицах) они заметили, что на радиаторной решетке Mercedes Vito красуется логотип не Mercedes, а Volkswagen. Эмблему другого производителя аккуратно "вписали" на место значка "Мерседес", прикрепив ее при помощи обычной кабельной стяжки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Volkswagen Vito – полицейский Mercedes Vito с логотипом VW Скриншот видео

Очевидно, что оригинальная эмблема была утеряна, и полицейские поставили ту, которая была среди свободных запчастей автопарка. Впрочем, не исключено, что они могли попросту перепутать марки.

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