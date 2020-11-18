На покупку популярного кроссовера украинцам нужно откладывать 110 зарплат – исследование

Чтобы купить Kia Sporatage, один из самых популярных кроссоверов отечественного рынка последних нескольких лет, украинцам нужно откладывать 110 минимальных зарплат. В то же время в Словакии, где этот автомобиль собирается для европейского рынка, на покупку "Спортейджа" необходимо потратить всего 35 заработных плат.

Об этом говорится в исследовании The Page. В издании подсчитали, как долго европейцам нужно откладывать на покупку нового авто, взяв за основу стоимость Kia Sportage в разных странах континента и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в каждом из государств. В итоге было установлено, что для украинцев автомобиль является одним из самых дорогих. При этом отсутствие доступности объясняется не ценой самого автомобиля, а размером минимальной зарплаты.

Количество минимальных зарплат в разных странах Европы, необходимых для покупки нового Kia Sportage thepage.ua

Так, цена в Украине Kia Sportage является одной из самых низких в Европе – 16 тыс. евро; дешевле только в Молдове – 14,4 тысячи. А вот, например, в Ирландии, Испании и Нидерландах новый Kia Sportage стоит более чем 30 тыс. евро. Как видно, в некоторых странах Европы стоимость такого авто в два раза больше, чем в Украине. При этом минимальная зарплата в Украине – 5 000 грн, тогда как в тех же самых Ирландии, Испании и Нидерландах – 18,1 тыс., 11,5 тыс. и 17,9 тыс. грн соответственно. В Словакии МРОТ составляет 19,3 тысячи гривен.

В Нидерландах Kia Sportage стоит в два раза дороже, чем в Украине Kia Nederland, thepage.ua

Цены на Kia Sportage (минимальные) и минимальные зарплаты в странах Европы Сергей Суховский, thepage.ua

Ранее OBOZREVATEL опубликовал статистику продаж автомобилей в Украине за прошлый месяц и назвал стоимость самых популярных автомобилей отечественного рынка.