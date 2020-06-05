На покупке электрокара в Германии теперь можно сэкономить 9000 евро

На фоне карантинных мер и экономического кризиса власти Германии решили ещё больше стимулировать продажи электромобилей. Правительство утроило субсидию и ввело налоговые послабления.

Как сообщают немецкие СМИ, в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года желающим купить электрокар будет предоставляться дополнительная льгота в размере 6000 евро. Она добавится к уже существующему бонусу, который составляет 3000 евро.

Seat Mii Electric autoblog.nl

Таким образом, на покупке "электричке" немцы смогут сэкономить 9000 евро. Например, небольшой электрокар Seat Mii Electric при рекомендуемой производителем цене 20 650 евро обойдется теперь в 11 650 евро. Впрочем, на деле цена может быть ещё меньшей, поскольку с того же месяца в Германии снижается НДС на покупку электрокара – с 19% до 16%.

Однако без определенных исключений все же не обойдется: получить льготу можно будет лишь на тот электромобиль, стоимость которого не превышает 40 000 евро. Исходя из этого, претендовать на неё смогут покупатели таких электрокаров, как Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, Renault Zoe, Kia Niro, Peugeot e-208, Opel Corsa-e и др. (в среднем эти модели стоят по 30 000 еввро). А вот клиенты Тесла определенно расстроятся – самый дешевый автомобиль калифорнийского производителя – базовая Model 3 – стоит в Германии 43 999 евро.

VW ID.3 motor1.com

На эту программу, которая также включает развитие зарядной инфраструктуры, немецкие власти потратят 2,5 млрд евро.

К слову, несколько дней назад подобные меры ввели в Франции. Правительство решило выдавать по 7000 евро на покупку электрокара и по 2 000 евро на покупку плагин-гибрида. Также можно будет получить деньги и за переоснащение своего топливного автомобиля: 3000 евро – за переделку в гибрид, 5000 евро – за переделку в электрокар. Правда, воспользоваться таким "аттракционом неслыханной щедрости" смогут лишь первые 200 000 желающих.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Германии стали сильно дешеветь автомобили.

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