На платной парковке за 1900 грн раскурочили Mercedes за $150 000

Курьезный случай произошел в Великобритании. Пара из Бирмингема обнаружила разукомплектованным свой суперкар Mercedes-AMG GT, который хранился на элитной охраняемой парковке.

Как сообщает mercedesblog.com, 36-летний владелец автомобиля Джей Трантер запланировал 5-дневный отпуск со своей подругой, и когда они прибыли в аэропорт, то решили доверить охрану машину специальной компании. Фирма должна была забрать автомобиль на месте, поместить его в безопасное место с системой видеонаблюдения, и подогнать обратно ко входу аэропорта. За эту услугу хозяин Мерседеса заплатил 52,94 фунта (почти 1900 грн).

Так Mercedes выглядел после того, как над ним поработали вандалы. Фото: mirror.co.uk

Когда же британец прибыл с девушкой обратно домой, он с ужасом обнаружил, что его Mercedes-AMG GT чуть ли не полностью разобран – вандалы с машины сняли все, что могли. Капот, бамперы, фары, задние фонари и даже детали двигателя. Номерные знаки также отсутствовали. Учитывая, что владелец оставил ключи от своей машины на парковке, Трантер yt уверен, что страховая компания возместит ущерб (для понимая, средняя стоимость Mercedes-AMG GT составляет 150 000 долларов в зависимости от версии).

Пострадавшая пара. Фото: mirror.co.uk

Пролить свет на то, почему так вышло, помогла система слежения, установленная на автомобиле. Оказалось, что как только суперкар забрали у владельца при отъезде, его поставили не на закрытую и сверхбезопасную территорию как и было обещано, а на обычную открытую площадку с забором. Мало того, за прошедшие 5 дней у компании поменялся директор, который посчитал, что Mercedes-AMG GT слишком заметная машина, и распорядился переставить ее в более неприметное место. Как оказалось, это было большой ошибкой – на следующее утро было обнаружено, что над экслкюзивным суперкаром "поработали" вандалы.

А так автомобиль выглядел до всех событий. Фото: mirror.co.uk

Новый директор парковки извинился перед владельцем за неудобства, но после инцидента его сразу же сняли с должности.

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