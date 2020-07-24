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На платной парковке за 1900 грн раскурочили Mercedes за $150 000

Виталий Сазонов
Новости
1,6 т.
На платной парковке за 1900 грн раскурочили Mercedes за $150 000

На платной парковке за 1900 грн раскурочили Mercedes за $150 000.

Курьезный случай произошел в Великобритании. Пара из Бирмингема обнаружила разукомплектованным свой суперкар Mercedes-AMG GT, который хранился на элитной охраняемой парковке.

Как сообщает mercedesblog.com, 36-летний владелец автомобиля Джей Трантер запланировал 5-дневный отпуск со своей подругой, и когда они прибыли в аэропорт, то решили доверить охрану машину специальной компании. Фирма должна была забрать автомобиль на месте, поместить его в безопасное место с системой видеонаблюдения, и подогнать обратно ко входу аэропорта. За эту услугу хозяин Мерседеса заплатил 52,94 фунта (почти 1900 грн).

Так Mercedes выглядел после того, как над ним поработали вандалы.

Так Mercedes выглядел после того, как над ним поработали вандалы. Фото: mirror.co.uk

Когда же британец прибыл с девушкой обратно домой, он с ужасом обнаружил, что его Mercedes-AMG GT чуть ли не полностью разобран – вандалы с машины сняли все, что могли. Капот, бамперы, фары, задние фонари и даже детали двигателя. Номерные знаки также отсутствовали. Учитывая, что владелец оставил ключи от своей машины на парковке, Трантер yt уверен, что страховая компания возместит ущерб (для понимая, средняя стоимость Mercedes-AMG GT составляет 150 000 долларов в зависимости от версии).

Пострадавшая пара.

Пострадавшая пара. Фото: mirror.co.uk

Пролить свет на то, почему так вышло, помогла система слежения, установленная на автомобиле. Оказалось, что как только суперкар забрали у владельца при отъезде, его поставили не на закрытую и сверхбезопасную территорию как и было обещано, а на обычную открытую площадку с забором. Мало того, за прошедшие 5 дней у компании поменялся директор, который посчитал, что Mercedes-AMG GT слишком заметная машина, и распорядился переставить ее в более неприметное место. Как оказалось, это было большой ошибкой – на следующее утро было обнаружено, что над экслкюзивным суперкаром "поработали" вандалы.

А так автомобиль выглядел до всех событий.

А так автомобиль выглядел до всех событий. Фото: mirror.co.uk

Новый директор парковки извинился перед владельцем за неудобства, но после инцидента его сразу же сняли с должности.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на АЗС засняли, как парень пытался заправить Tesla Model 3 бензином.

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