На перекрестке в небольшом городе насчитали 42 светофора

В небольшом городе Беверли, Восточный Йоркшир, Великобритания, существует перекрёсток, который удивляет количеством светофоров. Оказалось, что там установлено аж 42 прибора, отвечающих за регулирование дорожного движения на соответствующем участке пересечения дорог.

Интересно, что сам по себе Беверли является типичным английским городом – тихим, неприметным и с живописным ландшафтом. Однако возникшая ситуация со светофорами сделала его местной знаменитостью (британские СМИ писали о необычном перекрестке еще 5 лет назад, однако зарубежные издания, что интересно, тогда не обратили внимание на эту новость).

Перекресток с 42 светофорами. metro.co.uk

Сайт revijahak.hr отмечает, что жители Бверли иронично прозвали перекресток "кварталом красных фонарей", поскольку часть улиц, которые он охватывает, постоянно подсвечиваются сотней световых сигналов. Однако такое положение дел не особо радует общественность: по заявлению активистов города, движение на этом перекрестке становится на порядок лучше, когда светофоры ломаются или когда их отключают. Некоторое время назад власти города пообещали решить проблему и даже наняли дорожных экспертов для разработки альтернативной системы регулирования ДД, однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Перекресток с 42 светофорами. metro.co.uk

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в США на День Независимости было уничтожено несколько автомобилей.