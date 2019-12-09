На парковке нашли чудом уцелевший электрокар родом из 1990-х

В 1990-х годах GM выпустил небольшую партию электромобиля EV1. Практически все экземпляры впоследствии канули в лету, выжил лишь один. И вот недавно авто случайно обнаружили на парковке!

Как выяснил OBOZREVATEL, электрокар был найден на одной из многоуровневых парковок в американской Атланте. Судя по фотографиям, машина тут пребывает давно – шины спущены, а кузов покрылся толстым слоем пыли. Три года назад её уже видели в этом месте (фото публиковал один из местных блогеров), но поскольку тогда машина выглядела не так печально, никто не придал ей значения.

Заброшенный электромобиль General Motors thedrive.com

EV1 от General Motors мало кому известен, и это неудивительно. Дело в том, что это была мелкосерийная модель, которую выпустили тиражом всего в 1117 экземпляров. При этом на свет она появилась, можно сказать, принудительно: в 1990-х годах штат Калифорния решил взяться за экологию, и издал закон, согласно которому, в модельном ряде каждого автопроизводителя должно было быть не менее 2% авто, обладающих нулевыми выбросами. В итоге, GM разработал такой автомобиль и начала сдавать его в лизинг (в свободной продаже этого авто не было).

Заброшенный электромобиль General Motors thedrive.com

Однако в 2003 году все резко изменилось. Власти Калифорнии решили смягчить условия: отныне автокомпаниям не нужно было стремиться к нулевым вредным выбросам, а лишь постепенно снижать их. Ну а поскольку производство EV1 было невыгодным экономически, его выпуск сразу же свернули.

Неслыханный электромобиль EV1 от General Motors thedrive.com

Неслыханный электромобиль EV1 от General Motors thedrive.com

Но дальше история развивается еще драматичнее. Те, автомобили, которые были выпущены, изъяли у клиентов и отправили на... утилизацию. В результате, в 2005 году все EV1 были отправлены под пресс. Во всяком случае, так считалось – как видим, одному экземпляру всё же удалось уцелеть (хотя есть неподтвержденная информация о еще одном сохранившемся экземпляре, который в 2008 году ушел в частную коллекцию за 500 000 долларов). По слухам, машину каким-то чудом спас один из влиятельных автомобильных коллекционеров.

Неслыханный электромобиль EV1 от General Motors thedrive.com

Почему же Genaral Motors решил так поступить EV1? Считается, что на столь отчаянный шаг компания пошла ради того, чтобы её разработки в области электромобильных технологий не попали в руки конкурентов.

А попадать, откровенно говоря, было чему! EV1 – это самый интересный автомобиль того времени с точки зрения науки. Вместо привычного ДВС его оснастили трехфазным асинхронным электромотором мощностью 138 л.с., который на первых порах питался от свинцово-кислотные батареи, а чуть позднее - от никель-металлгидридной АКБ. Обновление принесло машине увеличение запаса хода со 120 до 240 км, а вот максимальная скорость скорость всегда была одинаковой – 129 км/год.

В добавок к этому, EV1 получился очень легким и обтекаемым авто. Его масса составила 1350 кг, а коэффициент аэродинамического сопротивления – всего 0,19. Для сравнения, у гиперкара Bugatti Chiron этот показатель равен "аж" 0,35!

Неслыханный электромобиль EV1 от General Motors thedrive.com

Наконец, EV1 был не просто обычным электромобилем, а комфортным электромобилем. Уже в "базе" он имел кондиционер, обогрев переднего и заднего стекла, круиз-контроль, электроусилитель руля, акустику, антипробуксовочную систему и ABS.

Как видим, автомобиль действительно редкий и необычный. Остается надеяться, что уцелевший экземпляр получит достойный дом и вернется к жизни.

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