На трассе в Киеве заметили в движении авто с невероятными повреждениями

Виталий Сазонов Новости 15:25, 20.10.2020 Обновлено: 15:39, 20.10.2020

На одной из оживленных дорог Киева засняли автомобиль, который обратил на себя внимание степенью и характером повреждений. Как можно увидеть на фото, у этой машины практически нет задней части.

Снимок аварийного авто опубликовал Instagram-аккаунт topgir.com.ua (судя по всему, снимок был сделан на Окружной дороге). В кадре присутствует Hyundai Sonata, которая, несмотря на серьезный урон после ДТП, движется своим ходом. Очевидно, что передвигаться на данном автомобиле небезопасно, однако водитель, скорее всего, посчитал иначе.

Машину с поврежденной геометрией кузова и подвеской засняли в движении на оживленной дороге в Киеве
topgir.com.ua.

Судя по состоянию кузова, у машины нарушена геометрия кузова, а положение колеса говорит о том, что также присутствуют повреждения подвески. Кроме того, у "Сонаты" полностью отсутствует задний фонарь – а согласно ПДД Украины, эксплуатация транспортных средств, у которых не работают внешние световые приборы и световозвращатели, строго запрещена.

Машину с поврежденной геометрией кузова и подвеской засняли в движении на оживленной дороге в Киеве
Скриншот публикации

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ford списал новый Shelby Mustang и отдал его пожарным, а те, в свою очередь, уничтожили его.

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