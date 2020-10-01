На отремонтированной трассе T-14-02 появились новые дорожные знаки

На участке дороги Львов-Сходница-Песочная во Львовской области в рамках эксперимента установили новые дорожные знаки.

Об этом сообщает пресс-служба Автодора. Эксперимент на каждом участке дороги продлится минимум 3 месяца.

Что изменили в новых знаках?

Шрифт. Его разработал украинский шрифтовик Андрей Константинов. Road UA – современный европейский шрифт, основанный на проверенных образцах британского и немецкого аналогов. Применяются различные начертания на темном и светлом фоне. Он сменил старый шрифт, который используется еще с советских времен.

Регистр. Он стал переменным – первая буква заглавная, остальные – строчные. Расстояние считывания увеличивается на 10%, когда первое слово в сообщении или в собственном названии начинается с большой буквы. В предыдущем варианте из-за равновеликих букв читабельность была хуже. Размер букв в нынешнем варианте обусловлена исследованием индекса читабельности – 100 мм буквы на каждые 4,8 м расстояния.

Цвет и надписи. Используются как можно более контрастные сочетания цветов с надписью белыми буквами.

На знаке 5.51 размещены не более двух названий населенных пунктов для каждого из направлений и не более семи населенных пунктов всего. На знаке 5.54 – не более трех.

Знаки 5.58.2, 5.59, которые обозначают реки и озера, иметь рисунок – волну. Текст размещен по центру, фон – голубого цвета.

Знаки 5.61.1 – 5.61.3 имеют зеленый фон, если обозначают европейскую сеть дорог, красный – если международную.

Украинские имена транслитерируются на английском языке.

Форма. Для съездов на развязках предлагается применять знак со срезанным краем, который своей формой усиливает восприятие направлении.

Напомним, в 2020 году по инициативе Укравтодора, Национальной полиции Украины и "Агентов перемен" был начат эксперимент по внедрению новой дорожной навигации, который внедряется на 10 маршрутах программы Президента Украины "Большая стройка".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укравтодор" отремонтирует 183 км дорог в Луганской области.