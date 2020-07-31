Несмотря на повальное увлечение кроссоверами и электрокарами, остались еще истинные ценители классических спортседанов. Для них компания BMW готовит очередной dream car – легендарный M3.

На Нюрбургринге замечен новый BMW M3. Фото: carscoops.com

Процесс создания нового поколения BMW M3 переходит в финальную фазу дорожных испытаний. По традиции доводка машины проводится на знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг.

На Нюрбургринге замечен новый BMW M3. Фото: carscoops.com

Ожидается, что дебют нового поколения спортивного седана состоится в сентябре нынешнего года. А пока автомобиль проходит плановые тесты. Несмотря на защитный камуфляж хорошо видно, что автомобиль получит крупную фирменную облицовку радиатора в стиле недавно представленного 4 Series Coupe.

На Нюрбургринге замечен новый BMW M3. Фото: carscoops.com

От обычного седана новинка будет отличаться более агрессивным аэродинамическим обвесом, включающим бамперы с крупными воздухозаборниками, боковые "юбки", передний сплиттер, а также диффузор с квартетом хромированных выхлопных труб и спойлер на крышке багажника. Дополнительные вертикальные прорези на передних крыльях позволят лучше охлаждать более мощные тормозные механизмы с синими суппортами. Также новинка получит эксклюзивные легкосплавные диски с ажурным рисунком.

На Нюрбургринге замечен новый BMW M3. Фото: carscoops.com

Базовая версия M3 (а позже и M4) будет предлагаться с 6-ступенчатой "механикой" и задним приводом. Позже ожидается полноприводная версия Competition с трансмиссией xDrive, доработанная специалистами подразделения M Division.

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На Нюрбургринге замечен новый BMW M3. Фото: carscoops.com

На Нюрбургринге замечен новый BMW M3. Фото: carscoops.com

Базовая версия M3 (и M4) будет оснащаться 3-литровой рядной "шестеркой" с двумя турбинами мощностью 480 л.с. (353 кВт). Покупатели версии Competition получат в свое распоряжение форсированный варианта этого мотора мощность которого будет увеличена до 510 (375 кВт).

На Нюрбургринге замечен новый BMW M3. Фото: carscoops.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW прекращает производство топовых дизельных версий Х5 М50d и Х7 M50d.