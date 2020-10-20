На какие авто чаще всего устанавливают ГБО: названы ТОП-10 машин

В Украине чаще всего переводят на газ автомобили ВАЗ Toyota и Volkswagen. Также в десятку лидеров попали такие марки как Hyundai, Nissan, Ford, Skoda и др.

Согласно статистике Auto.Ria, за год в Украине существенно снизилось количество регистраций ГБО на авто. Так, если в сентябре 2019-го было произведено 11,5 тыс. таких операций, то за аналогичный период текущего года – всего 3 102. Скорее всего, такое падение с существенным подорожанием услуги по переоформлению: ранее регистрация ГБО обходилась в 500-600 грн, а сейчас – около 3000 грн.

Впрочем, реальное количество новых автомобилей с ГБО на дорогах страны куда большее – многие автомобилисты оснащают свои машины газобалонными установками, однако не ставят их на учет.

Что же касается автомобилей, на которые чаще всего ставят ГБО, десятка самых популярных марок выглядит следующим образом:

ВАЗ (338 ед.) Toyota (287 ед.) Volkswagen (226 ед.) Hyundai (220 ед.) Nissan (174 ед.) Ford (169 ед.) Skoda (160 ед.) Renault (150 ед.) Mitsubishi (142 ед.) Chevrolet (135 ед.)

Ранее OBOZREVATEL назвал самые дешевые автомобили, которые можно ввести из-за границы. Это новые машины стоимостью 4 000 долларов и выше.