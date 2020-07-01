На фото впервые показали внедорожник Toyota Camry

Художник показал фото Toyota Camry XV70 в кузове универсала повышенной проходимости. Пока такой модификации в модельном ряду нет, но автомобиль точно понравился бы покупателям.

Художник реалистично изобразил внедорожник Toyota Camry. Фото: kolesa.ru

Дизайнер учел, что Тойота Камри пользуется очень высоким спросом во многих странах. В то же время кроссоверы сегодня набирают обороты и завоевывают все больше покупателей. Разумный компромисс в такой ситуации – универсал повышенной проходимости.

Модели вроде Audi Allroad, Subaru Outback, Skoda Octavia Scout и линейка Volvo Cross Country занимают определенную, довольно популярную нишу. Toyota Camry могла бы присоединиться к ним. Для этого автомобилю необходимо обзавестись кузовом универсал, а затем и внедорожной модификацией.

Toyota Camry XV70. Фото: Toyota

В таком случае Тойота Камри 70 может получить более высокую линию крыши и вместительный багажник. На бездорожье помогут повышенный дорожный просвет и даже полноприводная трансмиссия. Логичным дополнением, судя по фото, служат новые бамперы, декор из темного пластика и рейлинги на крыше.

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С технической точки зрения осуществить подобную метаморфозу не так трудно. Все новые модели Toyota, включая Camry, Corolla, RAV4 и Highlander, построены в рамках модульной платформы TNGA. Как известно, кроссоверы Тойота предлагаются с полным приводом. Соответственно, и Камри он тоже отлично подошел бы.

Volvo V60 Cross Coutry. Фото: Volvo

Subaru Outback. Фото: Subaru

Разумеется, если такой автомобиль появится, он окажется дороже стандартного седана. Но о планах компании выпустить на рынок подобную новинку пока ничего не известно. Напомним, в Украине Toyota Camry стоит от 729 000 грн.

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