На фото попал, возможно, самый странный в мире Mercedes

В социальной сети Reddit (популярна в США) опубликовали фото очень странного и необычного Mercedes-Benz R-Class. Автомобиль обращает на себя внимание нестандартным тюнингом.

Как видно, у этого Мерседеса огромные колеса (массивные диски с низкопрофильной резиной), причудливая отделка "катков" и решетки радиатора под золото, но самое примечательное – телевизоры, установленные на внешней стороне дверей.

Странный Mercedes reddit.com

Какое предназначение такого причудливого тюнига, неизвестно. Возможно, таким образом владелец захотел привлечь внимание зевак и других автомобилистов. Хотя и не исключено, что он имеет практическое значение – в теории, такую машину можно смело использовать на различных шоу, фестивалях или выставках.

Как бы то ни было, но выглядит автомобиль действительно неоднозначно. Он смело претендует на звание самого странного в мире Мерседеса.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что канадец прилетел в Германию, чтобы посетить главный офис Mercedes и пожаловаться на свой S-Class.