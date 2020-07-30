На дороге заметили нелепую Ладу Ниву в стиле "тачка на прокачку"
В соцсети Facebook появились фото необычного внедорожника Лада Нива. Автомобиль привлек внимание своим радикальным и в какой-то степени нелепым тюнингом.
Снимки машины разместил на своей странице пользователь соцсети Иван Иванов.
Как видно, главная "черта" этой Нивы – огромные колеса. Они не только имеют большой радиус, но выделяются еще и гигантской шириной. При этом сами шины, обутые в многоспицевые литые диски, уже довольно изношены.
С такими колесами Лада смотрится как авто, которое побывало на "доработке" у шоу "Тачка на прокачку" и сам Xzibit ее одобрил. Однако в данном случае машина находится не в Америке, а России, о чем говорят номерные знаки на самой Ладе и соседнем авто. Отсюда цель такого тюнинга становится неясной: учитывая состояние российских дорог, водителю явно приходится несладко во время движения, если, конечно, он не ездит исключительно по ровным участкам.
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