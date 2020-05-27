На дороге сфотографировали Lada, которая еще не продается
Новые модели Lada появляются не так часто, поэтому любой подобный автомобиль – настоящее событие. На дорогах уже сфотографировали новый Лада Ларгус 2021 модельного года.
Пока передняя часть машины скрыта камуфляжем. Видимо, на данный момент дорожные тесты проходит прототип, который впервые появился в сети еще в 2016 году. Тот автомобиль был выполнен в актуальном корпоративном стиле Lada. Даже сейчас на закамуфлированном авто можно разглядеть передние фары и воздухозаборники такой же формы.
Судя по всему, остальная часть кузова останется без изменений. Напомним, что Lada Largus представляет собой локализованную версию Renault Logan MCV первого поколения, который появился в 2006 году. Видимо, эта конструкция продолжит жизнь и дальше под брендом АвтоВАЗа, приближая фактический возраст машины к 20 годам.
Старт продаж обновленной Лада Ларгус 2021 модельного года запланирован на конец 2020 года. Скорее всего, линейка моторов останется без изменений: в нее входят два бензиновых 1,6-литровых двигателя мощностью 87 л.с. и 106 л.с.
Как сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ готовит несколько новых моделей под брендом Lada,