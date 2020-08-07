На дорогах увидели новый Renault Duster 2021

Новый Renault Duster 2021 – бюджетный кроссовер второго поколения, который только заметили на российских дорогах. Отметим, что в Украине этот автомобиль продается уже пару лет.

Спустя некоторое время после запуска продаж нового Рено Дастер на украинском рынке, в России провели очередное обновление старой модели. Теперь новый кроссовер наконец-то прибыл в страну.

Пока бюджетный кроссовер Renault заметили в кузове с камуфляжной пленкой. Видимо, производитель держит интригу, ведь российские покупатели еще не знают, как выглядит автомобиль 2018 года.

В ходе дорожных испытаний производитель проводит доводку ходовых настроек для локализированной сборки модели.

Украинским автомобилистам этот Renault Duster знаком уже давно. Фото: auto.ria.com

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