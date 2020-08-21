На дорогах Украины заметили самый дорогой внедорожник Jaguar

В Киеве в объективы энтузиастов попал самый дорогой внедорожник Jaguar – компактный кроссовер в топовом исполнении F-Pace SVR. Его стоимость – около 100 000 евро.

Под капотом Jaguar F-Pace SVR установлен 5-литровый компрессорный V8 мощностью 550 л.с. Двигатель позволяет набирать 100 км/ч за 4,3 с и разгоняться до 283 км/ч.

От стандартного кроссовера Jaguar F-Pace спортивную модификацию SVR отличает новый обвес. У кроссовера появился передний бампер с огромными воздухозаборниками, задний диффузор, расширенные колесные арки и вентиляционные отверстия в капоте.

Кроссовер Jaguar F-Pace SVR стоит около 100 000 евро. Фото: Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a

Автомобиль передвигается на 21-дюймовых дисках и демонстрирует "четырехствольную" выхлопную систему.

Jaguar F-Pace SVR способен развивать скорость 283 км/ч. Фото: Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a

Напомним, OBOZREVATEL ранее показывал необычный трехколесный автомобиль, который увидели в Киеве.

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